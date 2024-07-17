İzmir'de elektrik akımına kapılanların ölümü protesto edildi - Son Dakika
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İzmir'de elektrik akımına kapılanların ölümü protesto edildi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaparak ölenlerin anısını yaşatmak istediklerini belirtti. Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta altyapı sorunlarına dikkat çekildi ve elektrik altyapısının revize edilmesi gerektiği vurgulandı.

17.07.2024 14:27
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta 12 Temmuz'da yaşanan olaya ilişkin soruşturma ve tepkiler devam ediyor.

Olayla ilgili bilirkişi ön raporu kapsamında sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verilen İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.

Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz." dedi.

Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına ilişkin tepkiler sonrası direklerde onarım yapıldığı gözlendi.

"Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok"

İzmir'de altyapı projesi yürüten müteahhitlik şirketi yetkilileri ise kentin elektrik altyapısında sorunlar olduğunu savunarak, tüm altyapının gözden geçirilmesini talep etti.

Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, geçen yıl kasım ayında yaşanan deniz taşkını sonrası Alsancak ve Konak'ta altyapıların tahrip olduğunu, olayın kökeninin bu felakete dayandığını söyledi.

Kentte yer altından geçen elektrik hatlarının birçok noktada yüzeye yakın konumlandırıldığını, bunu aldıkları altyapı işlerinde de gördüklerini belirten Epözdemir, şunları kaydetti:

"Bizim diğer çalışmalarımızda da gördüğümüz durum aynıdır. Aslında lokal olarak birçok yerde elektrikle ilgili şikayetler basına yansıyor. Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok. Bu sorunun bir bütün olarak İzmir'de söz konusu olduğunu düşünüyorum.

Şimdi bu acı olay şuna vesile olsun istiyorum. İzmir'in özellikle elektrik altyapısının acilen revize edilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin şu anda devam ettiği yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ayrıştırma projesi var. Tam bu aşamada Gdz Elektrik de bu projeye ortak olmalı ve elektrik altyapısını tamamen revize etmeli."

Bu arada, kentte 12 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırını da acılı aileye başsağlığı dileğini iletmek isteyenler ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

İzsu Genel Müdürlüğü, Konak, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de elektrik akımına kapılanların ölümü protesto edildi - Son Dakika

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