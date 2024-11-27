İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Fırat, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün kardeşi Ayhan Ö, boşanma aşamasında olan ablasının sanık tarafından sürekli rahatsız edildiğini ifade etti.

Diğer kardeş Vural Ö. de ablasının yıllardır sanık tarafından tehdit edildiğini, bununla ilgili kayıtların da cep telefonu mesajlarında yer aldığını kaydetti.

Tanık R.K. ise maktulün sokak hayvanlarını çok sevdiğini, kediye karşı ayrı bir zaafının bulunduğunu belirterek, "Alt komşularıydım. Nuran hanım temiz birisiydi, iyi bir eşti. Sanığı Gaziemir tarafında bir kadınla el ele görmüştüm. Nuran ablaya söyleyecektim ama aile içi işlerine karışmak istemedim." dedi.

Sanık Ahmet Fırat ise "Yemin ederim ki burada hiç yalan söylemedim ve söylemem. Konuyu dönüp dolaşıp kediye getiriyorlar." diye konuştu.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 27 Aralık 2022'de, Ahmet Fırat, tartıştığı eşi Nuran Fırat'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Tutuklanan Ahmet Fırat hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.