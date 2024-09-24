İzmir\'de Eski Sevgili Cinayeti ve İntihar

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Serdal Çelik (39), eski sevgilisi Berin Yılmaz'ı (42) öldürüp, aynı tabancayla intihar etti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6170 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Serdal Çelik, eski sevgilisi Berin Yılmaz'ın evine gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çelik, yanındaki tabanca ile Yılmaz'ı başından vurarak öldürdü, ardından aynı silahı başına dayayarak intihar etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik ve Yılmaz'ın cenazeleri, olay yeri incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan evde Berin Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M.'nin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.