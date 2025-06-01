İzmir'de Grev: Çöp Yığınları Oluştu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlayan grev dördüncü gününde sürüyor. Grev nedeniyle çöpler toplanmadığı için İzmir'in en merkezi ve işlek caddelerinde çöp yığınları oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başladı. Grevin dördüncü gününde de temizlik ve ulaşım gibi hizmetlerde aksamalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. İzmir'in en işlek caddelerinden Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çöp konteynerlerinin hem içinde hem de çevresinde çöp torbaları ve bazı atıklar görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, bugün süreçle ilgili bir basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)