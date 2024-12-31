İzmir'de Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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İzmir'de Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Sürüyor

İzmir\'de Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Sürüyor

İzmir'de Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücret artışı sonrası artan haksız fiyat artışlarına karşı denetimler gerçekleştiriyor. Son 3 günde yaklaşık 200 markette 25 bin ürün denetlenirken, 134 market hakkında inceleme başlatıldı ve 106 üründe fiyat etiketi ihlali tespit edildi.

31.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:51
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İZMİR'de asgari ücret açıklaması sonrası ve yılbaşı öncesi, haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından restoran, pastane, kafe başta olmak üzere işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor. Son 3 günde yaklaşık 200 marketteki 25 bin ürün denetlenip, 134 market hakkında haksız fiyat incelemesi başlatılırken, 106 üründe fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

İzmir'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asgari ücret açıklaması sonrası ve yılbaşı öncesi denetimleri sürüyor. Haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla restoran, pastane, kafelerde denetimler yapıldı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde müdürlüğümüzün ekiplerince düzenli bir şekilde her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve Bakanlığımız görev alanındaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun bir denetim uygulanmaktadır. Son günlerde asgari ücretteki artış oranını fırsat görüp fiyatlarını haksız bir biçimde arttıran marketleri tespit etmeye yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İzmir'de son 3 günde yaklaşık 200 markette 25 bin ürün denetlenmiş olup, 134 markete haksız fiyat incelemesi başlatılmış ve 106 üründe de fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan halen bu denetimlere tüm yurdumuzda olduğu gibi İzmir ilimizde de aralıksız devam edilmektedir" denildi.

FİYAT ETİKETLERİNDEKİ HERBİR AYKIRILIĞA 2 BİN 200 TL İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, "Gerek ücretli çalışanların ücretlerinin artışı nedeniyle, gerekse yılbaşı nedeniyle fiyatlarını iktisadi gerekçelere dayanmadan arttıran işletmeleri tespit etmek için ve tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline uğramamaları için denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Yaptığımız denetimler sonucunda bu yönde mevzuata aykırı eylemleri tespit edilen işletmelere Bakanlığımızca 143 bin 930 TL'den 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin etiket, liste, menü gibi belgelerde fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmesi halinde Müdürlüğümüzce her bir aykırılık için 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu yönde haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri bakanlığımıza ya da il müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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