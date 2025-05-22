İzmir'de Hint Keneviri Operasyonu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir villa içinde kurulan serada özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen 234 kök Hint keneviri ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirilirken; 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seferihisar ilçesindeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, önceki gün villaya operasyon düzenledi. Villadaki aramada; kurulan serada özel düzeneklerle yetiştirildiği belirlenen 234 kök Hint keneviri ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi. Villadaki O.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA)
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