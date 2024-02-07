Yüksek kar vaadiyle milyarlarca lira toplayan holding sahibi sırra kadem bastı! 30 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika
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Yüksek kar vaadiyle milyarlarca lira toplayan holding sahibi sırra kadem bastı! 30 şüpheli için gözaltı kararı

İzmir'de yüksek kar vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı iddia edilen bir holdingin sahibi Sedat Ocakçı ve eşi sırra kadem bastı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 30 şüpheli için nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verilirken, şirket binası ve bazı adreslere operasyon düzenlendi.

07.02.2024 09:19  Güncelleme: 10:37
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İzmir'de bir holdingin sahibi Sedat Ocakçı ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

30 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve sırra kadem basan holding sahibi Sedat Ocakçı, eşi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

2,5 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞLAR

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

Yüksek kar vaadiyle milyarlarca lira toplayan holding sahibi sırra kadem bastı! 30 şüpheli için gözaltı kararı
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Harun Gür: Tükenmeyen bir şey var verimli aptallar ve bunları sömüren uyanıklar. 165 1 Yanıtla
  • bülent C.: BU DEVİRDE KİM KİME HAYBEYE YÜKSEK KAR VERİYOR . GİT ALTIN AL , DOLAR EURO AL. VADEYE YATIR , GAYRİMENKUL AL. 100 9 Yanıtla
  • salihb: Bu insanlar neden akıllanmıyor ki . Kolay yoldan para kazanıp kaç kişi zengin olabilmiş. memlekette her ay dolandırıcı haberleri çıkıyor hiç mi örnek almıyorlar. 106 1 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: devletin işi kalmadı bir de abidik gubidik işlere bakıyor, lan paraları verirken devlete mi sordunuz ? 75 6 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: afiyetle yerler inşallah... 61 18 Yanıtla
  • İmat Mustafa ELBABA: Kabahat alanda değil, verende. Kar edince devlete vergi verme, parayı kaptırınca da Devlet kurtar beni diye feryat et. 54 2 Yanıtla
  • Yunus Emre: Bu tür zeki insanlar gerçekten müthiş siz yemiyorsanız ben yiyeyim demiş.. 51 0 Yanıtla
  • Gerginyo : İyi yapmış bunlara gram acımıyorum 16 8 Yanıtla
  • Ercan Deger: Böyle bir toplumda böyle bir ülkede yspılacak en mantıklı hamle.... bir toplum bu kadar gerizekalı olur... 9 0 Yanıtla
  • Abdülkadir Doğruyol: BIRAKIP GİTTİĞİ GAYRİMENKULLER ÜZERİNE İSE ONLAR SATIŞA ÇIKARTILIP MAĞDURLARA BELGELERİ GÖSTERMEK KAYDIYLA VERİLEBİLİR .YOKSA KAÇAK ŞAHSIN NEREDEN VE NE ZAMAN TÜRKİYEYE GETİRİLECEĞİ MEÇHUL . 9 0 Yanıtla
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