İZMİR'in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bornova ilçesi Evka 4 Mahallesi 954 Sokak'ta inşaat halindeki okulun bahçesinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bahçeden yükselen dumanı görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bahçedeki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangını kısa sürede söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de İnşaat Halindeki Okulun Bahçesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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