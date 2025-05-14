İzmir'de İnşaat Şantiyesinde Ölüm İddianamesi - Son Dakika
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İzmir'de İnşaat Şantiyesinde Ölüm İddianamesi

Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili 5 şüpheliye müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

14.05.2025 17:06
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İzmir'de 7 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin 5 şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mayıs 2018'de Narlıdere ilçesindeki inşaat şantiyesinde Büyükışık'ın, ölü bulunmasına ilişkin iddianame hazırladı.

İddianamede, otopside elde edilen bulgular dikkate alınarak kesin ölüm sebebinin tespitine ilişkin rapora yer verilirken, Büyükışık'ın şantiyede inşa halindeki binadan düşebilmesi yönündeki ihtimaller de değerlendirildiği, muhtemel mesafenin belirlenmesi için Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerine inceleme yaptırıldığı aktarıldı.

Büyükışık'ın girdiği şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G'nin kamera görüntülerince tespitinin yapıldığı kaydedilirken, şüphelilerin farklı tarihlerde alınan beyanlarında çelişkilerin bulunduğu bildirildi.

Ayrıca iddianamede, Büyükışık'ın ölümüne neden olan davranışın hangi şüpheli tarafından ne şekilde gerçekleştiğinin tespit edilemediği, yapılan incelemeler neticesinde ölümün yüksekten düşmeyle gerçekleşmesi ihtimaliyle uyumlu olamayacağı değerlendirildi.

Büyükışık'ın ölümünün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurmayla gerçekleşmesinin tespitinin ardından cesedin bulunduğu konuma getirilmiş olabileceği kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede, şüpheliler hakkında yeterli delil ve şüphe bulunduğu değerlendirilerek, 5 zanlının müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın (26), bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İnşaat Şantiyesinde Ölüm İddianamesi - Son Dakika

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