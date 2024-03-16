İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri'nin İzmir'de "Kartel-6" operasyonu sonucu yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ifade etti.
Operasyonda 120 bin dolar, 80 bin avro, 500 bin dolar değerinde 9 lüks saat ve 15 şirket, 10 araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, MASAK'ı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."
Son Dakika › Güncel › İzmir'de İranlı suç örgütü elebaşı yakalandı - Son Dakika
Samsun'da 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim 'Alparslan' olurken, kız çocuklarına ise en çok 'Asel' ismi konuldu. Türkiye genelinde ise en çok kullanılan erkek ismi 'Mehmet', kadın ismi ise 'Fatma' olarak belirlendi. Samsun'da doğan bebeklerde ise en popüler erkek ismi 'Mustafa', kız ismi ise 'Fatma' oldu. Karadeniz Bölgesi'nde ise 'Alparslan' ismi erkek çocuklara, 'Asel' ismi ise kız çocuklara en çok verilen isim oldu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında, elektrik ısıtıcısından dolayı çıktığı tahmin edilen yangında yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve ceset morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan 'Sait Emiri', düzenlenen 'Kartel-6' operasyonuyla İzmir'de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili ayrıntıları paylaşarak operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle çalışma yapılacağı için Aydın-Denizli istikameti emniyet şeridi ve sağ şerit trafik akışına kapatılacak. Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor. Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Kalkan-Kaş yolunun 35. 43. ve 44. kilometrelerinde, sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan Sait Emiri, İzmir'de düzenlenen 'Kartel-6' operasyonuyla yakalandı. Operasyon sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye adli kontrol kararı verildi. Operasyon sırasında 120 bin dolar, 80 bin Euro, 9 adet lüks saat, 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.
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