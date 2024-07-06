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İzmir'de iş yerlerine denetim

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İkiçeşmelik olarak bilinen Eşrefpaşa Caddesi'nde işletmelerde ruhsat ve işgaliye denetimi yaptı.

06.07.2024 12:47
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(İZMİR)- Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, düzenli olarak gerçekleştirdiği denetim çalışmalarına İkiçeşmelik olarak bilinen Eşrefpaşa Caddesi'nde devam etti. Caddenin her iki yanındaki işletmelerde ruhsat ve işgaliye denetimi yapan ekipler, 28 iş yerine ruhsatsız çalışma nedeniyle işlem gerçekleştirdi.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Eşrefpaşa Caddesi'nin İkiçeşmelik olarak bilinen kısmında denetim gerçekleştirdi. Eşrefpaşa Pazaryeri'nden başlayan ve Çankaya Katlı Otoparkı'na kadar devam eden denetimde ekipler iki grup halinde caddenin her iki yanında eşzamanlı uygulama yaptı. Denetim sırasında ruhsatı olmadığı belirlenen 28 işyerine ruhsatsız çalışma sebebiyle işlem yapıldı. Daha önce mühürlenmiş olduğu halde mührü kırılarak çalıştığı tespit edilen iki işyerine de mühür fekki işlemi yapıldı.

Kaldırımlar yine yayaların oldu

Uzun süredir işgal şikayetlerinin arttığı bölgede, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan görüşmeler de dikkate alınarak kaldırım işgali konusunda uyarı yapıldı. İşyerlerinden kaldırmalara taşan ve yaya trafiğini engelleyen kamuya ait alandaki işgaller, yapılan uyarılar sonucu kaldırııldı.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Konak Belediyesi, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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