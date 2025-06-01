İzmir'de İşçi Grevi Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de İşçi Grevi Devam Ediyor

İzmir\'de İşçi Grevi Devam Ediyor
01.06.2025 14:41
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İzmir'deki belediye iştiraklerinde çalışan 23 bin işçi, toplu sözleşme nedeniyle grev başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev devam ediyor.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplandı.

"İş, ekmek, adalet", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz" sloganları atan işçiler, halay çekti.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, masadan uzaklaştırılmak istendiklerini, halkla karşı karşıya getirildiklerini söyledi.

Gittikleri yerlerde maaşların tartışıldığını aktaran Gül, "Artık biz şuna inanıyoruz ki yarınlarda can güvenliğimiz kalmayacak. Bakkala gidiyoruz, bakkalcı maaşımızı tartışıyor. Otobüse biniyoruz, otobüste tartışılıyoruz." dedi.

Gül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamalarını eleştirerek, "Kamuoyuna bizim maaşımızı soracakmış, oylama yapacakmış. Vatandaşın vicdanına bırakacakmış. Tamam, biz varız. Bürokratların maaşını da koy. Kamuoyuna sun. Biz rakamlarımıza açıklarken neti açıklıyoruz. Onlar brütleri açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Belediyeyi yıpratmak gibi bir dertlerinin olmadığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Dün sabah, günaydın mesajı gibi Belediye Başkanımızın sayfasından bir paylaşım yapılıyor. '65 bin lira ile 80 bin lira teklif ediyorum ama 50 kalemden vazgeçsinler.' Nedir bu kalemler? İkramiyemiz, gıda kartımız, pasomuz, öğrenim yardımımız... 65 bin ile 80 bin lira arası bir ücret belirliyor. Bilmiyorlar arkadaşlar, biz bu maddelerin kazanımlarını elde ederken hangi bedelleri ödedik bilmiyorlar."

"Aynı işi yaptığımız mesai arkadaşlarımız ile aynı ücreti almak istiyoruz"

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise grevi sadece fazla ücret almak için değil, adalet ve eşitlik istedikleri için de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Emekçiler olarak 80 bin veya 100 bin lira istemediklerini dile getiren Kenar, şunları kaydetti:

"Aynı iş yerinde çalıştığımız ve aynı işi yaptığımız mesai arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Ayrıca toplu sözleşmedeki haklarımızı yıllardır vermiş olduğumuz mücadele sonucunda kazandık. Bu hakları kimse bize lütuf olarak sunmadı. Kimse de bir söylemle geri alacağını düşünmesin. Biz hem haklarımızı korumak, hem de insanca yaşanacak için bir ücret talep ediyoruz."

Kaynak: AA

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