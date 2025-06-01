İzmir'de İşçiler Grevde: Toplu Sözleşme Tıkanmış Durumda - Son Dakika
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İzmir'de İşçiler Grevde: Toplu Sözleşme Tıkanmış Durumda

01.06.2025 18:24  Güncelleme: 00:16
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında süregelen toplu sözleşme görüşmeleri tıkanarak işçilerin grev kararı almasıyla sonuçlandı. Grevde yaklaşık 23 bin işçi yer alırken, sendikanın talep ettiği yeni maaş rakamları gündeme geldi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında sürdürülen toplu sözleşmenin tıkanmasının ardından işçiler greve çıkarken, belediye ve sendika arasında uzlaşma toplantıları devam ediyor. Son olarak dün kurulan uzlaşı masasında da belediyenin teklifini kabul etmeyen sendikanın giydirilmiş en düşük ücret talebi 85 bin lira, en yüksek 107 bin 656 lira oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev 4. gününe girdi. Yaklaşık 23 bin işçinin iş bıraktığı grev süresince, Genel-İş İzmir 1,2,3 ve 9 Nolu Şube ile belediye yetkilileri arasında yapılan toplantılarda uzlaşı sağlanamadı.

Sendika ve belediye arasında dün yapılan toplantıda belediyenin teklifi ve sendikanın taleplerine ilişkin rakamlar belli oldu.

Belediyenin, en düşük 71 bin 167 lira maaş teklifinde bulunduğu, bunu kabul etmeyen sendikanın en düşük giydirilmiş maaş için 85 bin lira, en yüksek maaş için ise 107 bin 656 lira talebinde bulunduğu öğrenildi.

İki aşamalı zam önerildi

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yüzde 29,16 zamlı en en düşük 62 bin 493 lira, 2. altı ayda yüzde 17 TÜFE zammıyla 71 bin 167 lira, en yüksek ise 91 bin 27 lira maaş önerisinde bulundu. Bunun belediyeye maliyetinin en düşükte 115 bin, en yüksekte ise 151 bin lira olduğu bildirildi.

Sendika reddetti

Sendika ise Tugay'ın en düşük 71 bin 167 liralık zam teklifini reddetti. Sendika, giydirilmiş en düşük maaşa, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 49'a ek olarak yüzde 17 TÜFE zammı talebinde bulundu. Buna göre sendikanın giydirilmiş en düşük maaş talebi 85 bin lira, en yüksek giydirilmiş maaş talebi ise 107 bin 656 lira oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İşçiler Grevde: Toplu Sözleşme Tıkanmış Durumda - Son Dakika

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