İzmir'de İşten Çıkarılanlardan Eylem

1) İZMİR'DE İŞTEN ÇIKARILANLARIN EYLEMİ 2'NCİ GÜNÜNDE

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında önceki dönem imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında yaşanan anlaşmazlık sürerken, belediyenin işten çıkardığı işçilerin eylemi 2'nci gününde de devam ediyor.

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçime kısa bir süre kala Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı TİS sonrası göreve gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu zammın sürdürülebilir olmadığını belirterek, sözleşme maddesinde yer alan eylül ayındaki enflasyon farkı zammının geri alınmasını istedi. Ancak sendika, Başkan Tugay'ın bu isteğine olumlu yanıt vermedi. Sendikanın geri adım atmaması üzerine belediye, toplam bin 30 kişiyi kapsayan işten çıkarma sürecini başlattı. Başkan Tugay ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının ardından işten çıkarmalar oldu.

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 360 işçinin işten çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda dün Belediye-İş Sendikası'na bağlı işçiler, sendika binası önünde toplanıp, Başkan Cemil Tugay'ın ofisinin de yer aldığı Egemenlik Binası'nın önüne yürüdü. İşten çıkarılan işçiler, eylemlerini bugün de sürdürdü. Egemenlik Binası önüne stant kuran işçiler, sloganlar eşliğinde eylem yaptı.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Belediye-İş sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, "Onurlu mücadelemizin 2'nci günündeyiz. Arkadaşlarımız iş başı yapana kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Cemil Bey'e seslenmek istiyorum. Arkadaşlarımızı işten çıkarmanızın sebebi neydi? Bir haksızlık, adaletsizlik var. Ağır iş kollarında çalışan arkadaşlarımız var. Ortada, Toplu İş Sözleşmesi yokken, grev yokken, 360 arkadaşlarımızın evine götürdüğü ekmeği elinden aldınız. Bizden Toplu İş Sözleşmesi'nden geri adım atmamızı istediklerini söylediler. Bunu kabul edecek durumda değiliz. 16 aylık sözleşme sürecimiz var. Geri adım atmayacağız" diye konuştu.