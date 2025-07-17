İzmir\'de İşten Çıkarma Eylemi Devam Ediyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın, çıkarılacağını duyurduğu 1030 işçinin 360'nın işine son verilmesinin ardından Belediye-İş Sendikası ve işten çıkarılanların başlattığı eylem 9'uncu gününde devam etti. İzmir'e gelen Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, "31 Mart seçimlerinden 5 gün önce biz toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalamışız, bu fırsatçılıkmış. Asla böyle bir şey yok. Seçime kısa bir zaman kala sözleşmeyi biz getirmedik, bu bir süreç. İstenirse bu söyleşme 1 haftada, işveren iyi niyetli olursa 1 günde biter" dedi.

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçime kısa süre kala Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı TİS sonrası göreve gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu zammın sürdürülebilir olmadığını belirterek, sözleşme maddesinde yer alan eylül ayındaki enflasyon farkı zammının geri alınmasını talep etti. Ancak sendika bu talebe olumlu yanıt vermedi. Sendikanın geri adım atmaması üzerine belediye, toplam 1030 kişiyi kapsayan işten çıkarma sürecini başlattı. Başkan Tugay ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının ardından işten çıkarmalar oldu. Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 360 işçinin çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda 8 Temmuz Salı günü Belediye-İş Sendikası'na bağlı işçiler, sendika binası önünde toplanıp, Başkan Cemil Tugay'ın ofisinin de yer aldığı Egemenlik Binası'na yürüdü. İşten çıkarılanlar eylemlerinin ikinci gününden itibaren ise Egemenlik Binası önünde bir araya gelerek sloganlarla eylemlerine devam etti. Eylemin 9'üncü günü olan bugün Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da destek için İzmir'e geldi.

'SEÇİME KISA BİR ZAMAN KALA SÖZLEŞMEYİ BİZ GETİRMEDİK'

Basın açıklaması yapan Yurdakul, "Bugüne kadar Başkan ve yanındakiler çok şey söyledi. Biz de bir üslup içinde derdimizi anlatmaya çalıştık. Ama hiçbir zaman bize yakışan tavrı bozmadık, yine öyle yapacağız. Ama doğruları söyledik diye kimse bizi itham etmesin. Onlar kendi davalarına sahip çıktığı müddetçe ben onları bırakmam, bırakan namerttir. 31 Mart seçimlerinden 5 gün önce biz toplu sözleşme imzalamışız, bu fırsatçılıkmış. Asla böyle bir şey yok. Benim anlayışım fırsatçılığa karşıdır. Seçime kısa bir zaman kala sözleşmeyi biz getirmedik, bu bir süreç. İstenirse bu söyleşme bir haftada, işveren iyi niyetli olursa bir günde biter. Bu sözleşmeyi siyasi parti yöneticileri de kendisi de yanındakiler de biliyor. 'Bu toplu sözleşmeden benim haberim yoktu' desin, herkesi inandırsın. İstediği şeye imza atacağım" dedi.

'MANİPÜLE EDİLİYOR'

Toplu sözleşmede imzalanan zammın, 6 aylık enflasyon olduğunu söyleyen Yurdakul, "'Başkan, bize 90 bin verin imzalayalım; 42 bini sizin olsun' dedik. Bunda da yoklar. Manipüle ediliyor. Bu kadar maaş almıyoruz ama gün gelecek o kadar da alacağız. Bu arkadaşlar kanalın içinde, pisliğin içinde çalışıyor. İkramiye alıyoruz ama sen en düşük maaş 80 bin nasıl diyorsun? Bizim aylık en düşük maaşımız 55 bin lira ile 65 bin lira. Sendikanın baş sorumlu olduğunu söylüyor. Bu arkadaşlardan ve ailelerinden ben sorumluyum. Onların hakkı ve hukuku için her şeyi yaparım. 'Sendika adım atmak zorunda' diye tehditvari konuşuyor, İzmir'i yöneten sosyal demokrat bir belediye başkanı böyle konuşmaz, konuşmamalı. Sosyal demokrat, emekten yana bir partinin belediye başkanı bana, 'Sen yeterince bu insanların hakkını savunamıyorsun' demeli. Beni yol arkadaşlarımın hakkını savunduğum için beni itham edemez, tehdit edemez" diye konuştu.

'KİMSEYİ AÇLIKLA TERBİYE ETMEYE KALKMAYIN'

Yurdakul, şöyle devam etti:

"Başkan, 'Sandık kurun dedim. Kurmadılar' diyor. Başkan bilmiyor mu? Emeği savunan sendika başkanı, temsil ettiği emekçilerin aldığı ücreti geri düşürmek için sandık kurar mı? Elimi kırarım yine de sandık kurmam. 'Dünyada böyle primler var mı?' diyor. Bu maddeler maaşı oluşturuyor zaten. O zaman isimlerini değiştirilelim birisi 'Tugay primi' olsun, diğeri 'Okyay primi' olsun bitsin. Bunun için bu haksızlık zulüm yapılır mı? Bu işi daha fazla büyütmeyelim. Ben İzmir'de çok belediye başkanı ile çalıştım. Bahsettiğiniz primler Ahmet Piriştina zamanında kabul edilmiş, seçimlerden önce değil. Başkan, 'Buraya gelip bağırıp, çığırıyorlar' diye dalga geçer gibi konuşuyor. Ancak insanlar bir üslup içinde derdini anlatmaya çalışıyorlar. Siz de anlayın da daha fazla bağırıp, çığırmasınlar o zaman. Buraya bir daha geldiğimde daha farklı geleceğim. Ben buradaki arkadaşlarımın menfaati ve hakkı için özür de dilerim. Yönetici arkadaşlarım bilmeyerek hata ettiyse özür dilerim. Ancak artık yeter, ekmek bu. Siz aç kalmadınız, açlığın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kimseyi açlıkla terbiye etmeye kalkmayın. Zaten 6 ay sonra masa kurulacak yeniden maddeler tartışılacak."