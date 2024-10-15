İzmir\'de Jandarma Otoyol Ekipleri Göreve Başladı

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İZMİR'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Otoyol ekipleri ilk kez göreve başladı. Jandarma Otoyol ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile jandarma ve emniyete verilen araçlarla uygulamalara başladı. Ekiplerin, kentin huzur ve güvenliği sağlamak için sık sık denetim yapacakları ifade edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Otoyol Komutanlığı, saat 24.00 itibari ile göreve başladı. Jandarma Otoyol ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen törende emniyet ve jandarmaya verilen yeni araçlar ile saat 06.00'ya kadar jandarma mıntıkasında kalan otoyollarda denetim gerçekleştirdi. Asayiş başta olmak üzere emniyet ve trafik güvenliğinin sağlanması için görev yapan Jandarma Otoyol Komutanlığı ekiplerinin 200 kilometrelik ana güzergah, 53 kilometrelik bağlantı yolu 57 kilometrelik de kavşak yolu olmak üzere 300 kilometrelik sorumluluk sahası olduğu öğrenildi. Jandarma Otoyol Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında 3 otoyol karakolunun bulunduğu, 69 otoyol trafik aracı ve 10 motosiklet ile 414 personelin görev yaptığı bildirildi. Jandarma Otoyol Komutanlığı ekipleri, sorumlu bulunduğu bölgelerde uygulamalar yaparak görevlerini yapacağı öğrenildi.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,