Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor - Son Dakika
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Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor

Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor

İzmir'in Buca ilçesinde, mezar açılması sırasında siyah bir poşette bulunan kemiklerin 1 kadın ve 1 erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ancak, kemiklerin herhangi bir kayıp kişiyle uyuşmadığı ve ölüm sebepleri ile ilgili bir bulguya ulaşılamadığı açıklandı.

31.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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İzmir'in Buca ilçesinde kabir kazısı sırasında mezar sahibinin dışında siyah bir poşete konmuş kemikler bulundu. İnceleme sonunda kemiklerin erişkin 1 kadın ile 1 erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. DNA karşılaşmasında, kemiklerin herhangi bir kayıp kişi ile de uyuşmadığı öğrenildi.

Olay, 15 Ekim'de Eski Buca Mezarlığı'nda meydana geldi. Akciğer kanserinden ölen Elif Küntaş'ın (32) cenazesinin, 1979 yılında hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmesine karar verildi. Defin için mezar açılırken, Nurettin Küntaş'ın mezarı içerisindeki bir poşette kemikler bulundu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası incelemede bulundu. Daha sonra kemikler, DNA testi ve kimliklerin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

KEMİKLER KAYIP KİMSEYLE UYUŞMADI

Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Rapora göre; cesetlerin yetişkin bir kadın ve erkeğe ait olduğu belirlendi. Kayıp kişilere yönelik DNA karşılaştırmasında yapıldı. Bulunan kemiklerin herhangi bir kayıp kişiyle uyuşmadığı öğrenildi.

"EN AZ 2 YIL ÖNCE ÖLMÜŞLER"

İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Dış İnceleme Şubesi'nde yapılan inceleme ve tetkiklerden elde edilen bilgi ve bulgular ışığında ortaya çıkartılan sonuçlar ise şöyle:

"Mevcut kemiklerin biri erkek biri kadın cinsiyette en az 2 farklı erişkin kişiye ait oldukları kesinlik kazandığı belirtildi. Kemiklerde saptanan morfolojik değişimler gömü şekli, hayvan müdahalesi, çevresel şartlar gibi birkaç faktöre bağlı değişiklik göstermekle birlikte olay yeri özellikleri bilinmeksizin mevcut kemiklerin, ağırlığı yoğunluk kaybı, kırılganlıkları ve post mortem aşınmaları gibi bulgular dikkate alındığında, kesin olmamakla birlikte 2 yıl veya daha önce bir zamanda ölmüş kişilere ait olabileceği tespit edildi. Gönderilen toprak numuneleri üzerinde Kimya İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ise herhangi bir zehirli madde bulunmadığına yer verildi. Son olarak mevcut kemiklerde ölüm sebeplerini açıklayabilecek travmatik ya da patolojik bulgu saptanmadığına da dikkat çekildi."

Polis, olaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Adli Tıp, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İzmir, Hukuk, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat D.:
    Türkiyede nereyi kazsalar heryer faili meçhul ceset kaynıyor. Bu nedir yahu ne ara Meksikaya döndü bu güzel Ülkemiz. Çook yazık :-( 24 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    öldüren öldürene 13 0 Yanıtla
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