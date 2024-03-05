İzmir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 29 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 29 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir\'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 29 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca kaçak alkol satışı yapılan iş yerlerine de adli işlem uygulandı.

05.03.2024 18:29
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İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Şubat-1 Mart arasında kentte 24 ayrı operasyon düzenledi.

Polis, Buca, Bornova, Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde 6 ikamet, 15 iş yeri, 4 araç, 2 depo, 2 kargo gönderisi ve 2 kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 1 milyon 598 bin 400 boş makaron, 102 bin 340 içi doldurulmuş makaron,1651 paket gümrük kaçağı sigara, 1559 kilogram kıyılmış tütün, 605 gümrük kaçağı puro, 1135 litre etil alkol, 196 şişe sahte içki, 115 cep telefonu, 487 elektronik emtia, 448 elektronik sigara cihazı, 170 elektronik sigara likiti, 90 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği, gümrük kaçağı otomobil, 2 sigara sarma makinesi, 209 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje, tabanca ile 59 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 121 umuma açık işyeri kaçak alkol yönünden kontrol edildi, 2 iş yerine adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 29 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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