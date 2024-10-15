İzmir'de Kaçan Araca Polis İhalesi - Son Dakika
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İzmir'de Kaçan Araca Polis İhalesi

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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polisin dur ihtarına uymayıp kaza yaptı; araçta tabu ve uyuşturucu bulundu.

15.10.2024 03:29
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İZMİR'in Çiğli ilçesinde Motosikletli Polis Timleri, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildekilere önce uyarı atışı yaptı ardından aracın lastiklerine ateş açtı. Lastiklerin patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü, kaza yaptı. Otomobilde bulunan alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 2 şüpheli hafif şekilde yaralanırken, araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay gece geç saatlerde Çiğli ilçesinde meydana geldi. İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına genel denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine 45 DD 420 plakalı bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek, hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında, polis ekipleri şüphelilerin otomobili durdurması için havaya uyarı ateşi yaptı. Uyarılara rağmen şüpheliler kaçışı sürdürünce polisler bu kez otomobilin lastiklerine ateş etti.

KAZA YAPARAK DURAN OTOMOBİLDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Lastiklerin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaza yaparak durdu. Kazayı hafif şekilde atlatan otomobildeki şüpheliler M.B.G. ve C.B., yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, bir tabanca ve bir miktar esrar maddesi çıktığı öğrenildi. Öte yandan, 2 şüphelinin de alkollü olduğu ve ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Yaralı 2 şüpheli tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İzmir\'de Kaçan Araca Polis İhalesi
Kaynak: DHA

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