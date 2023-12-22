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İzmir'de Kadın Eşi Tarafından Silahla Vuruldu, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Kadın Eşi Tarafından Silahla Vuruldu, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda eşi tarafından silahla vurulan Gözde K., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Serdar K'nin tedavisi devam ediyor.

İzmir\'de Kadın Eşi Tarafından Silahla Vuruldu, Hayatını Kaybetti
22.12.2023 - 03:43,
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda eşi Serdar K. (30) tarafından silahla vurulan Gözde K. (29), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözde K'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Serdar K'nin tedavisi devam ediyor. Serdar K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yalı Mahallesi'ndeki Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya gelen ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Gözde K. (29) ile Serdar K. (30) tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Serdar K. yanındaki tabancayla Gözde K'yi vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Gözde K. ve Serdar K. hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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