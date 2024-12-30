İzmir'de Korsan Piyango Tezgahları Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Korsan Piyango Tezgahları Sorunu

Geniş Video İzle

Piyango satıcıları, korsan tezgahlar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yetkililere çağrı yaptı.

30.12.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tenzile AŞÇI Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) – Yılbaşına sayılı günler kala piyango bileti satışları sürerken "korsan tezgah" sorunu dikkat çekti. Maliye Bakanlığına seslenen Milli Piyango satıcısı İsmail Koçak,  "Ya korsana izin vermesinler ya da bizi de korsan yapsınlar. Boşuna vergi ödeyip odaya para ödemeyelim" dedi. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Yetkililere şu korsan olayını bir kaldırsınlar. ya da bizi korsan yapsınlar. Boşuna vergi ödeyip odaya para ödemeyelim" ifadesini kullandı.

Milli Piyango tarafından 2025 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon lira olarak açıklanmasıyla şansını denemek isteyenler bilet almaya başladı. Yılın son günlerine yaklaşılırken korsan bilet satışları, piyango bileti satıcılarını bezdirdi. İzmir'de piyango bileti satışında 'korsan tezgah' sorunu gündeme geldi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Milli Piyango satıcısı İsmail Koçak, korsan satıcılarla mücadele ederken yaşadıklarını anlattı ve Maliye Bakanlığına çağrı yaptı:

"Bazı arkadaşlar, 'Biz size ekmek yedirmeyeceğiz' diyorlar"

"3 yıldır bu işi yapıyorum. Resmi olarak yapıyorum bu işi. Odaya kayıtlıyız, vergimizi ödüyoruz. Korsan tezgahlarla ilgili sorun var. Biz yazın da kışın da buranın soğuğunu çekiyoruz. Bizim gelir kaynağımız bu, başka bir gelirimiz yok. Ama yılbaşına son 10-15 gün kala korsanlar geliyor. Bu da bizim ekmeğimize mal oluyor. Bu çok ayıp bir şey. 10-15 gün için neden bizim ekmeğimizi bölüyorlar anlamış değiliz. Zorumuza gidiyor. Biz buranın soğuğunu çekiyoruz, yazın sıcağını çekiyoruz. Bunlara neden müsaade ediliyor? Bundan çok rahatsız oluyoruz. Bazı arkadaşlar, 'Biz size ekmek yedirmeyeceğiz. Biz 40 yıldır buradaydık, siz buraya yeni geldiniz' diyorlar. Onların 40 yıldır burada olması bir şey ifade etmiyor. Bu işi resmi olarak yapıyorsa saygı duyarım. Ama korsan olarak gelip de burada '40 yıl önce bu işi yapmıştım bu işi' diyerek geri geldiğinde bu cümleleri kullanınca ister istemez rahatsız oluyoruz. 40 yılın sonunda sen bu işi bırakıp da 15 gün için buraya geliyorsan ve bu şekilde cümleler kuruyorsan bu çok yanlış."

"Kimse kimsenin ekmeğine mal olmasın"

Korsan tezgahların kaldırılması için yetkililere seslenen Koçak, şunları söyledi:

"Yetkililere şu korsan olayını bir kaldırsınlar. ya da bizi korsan yapsınlar. Boşuna vergi ödeyip odaya para ödemeyelim. ya da resmi prosedür ne ise ona uysun. Kimse kimsenin ekmeğine mal olmasın. Korsanlar kendileri para kazanacak diye bizim ekmeğimizi neden baltalıyorlar? Buna bir çözüm bulunsun."

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, birçok satıcının aynı sorundan şikayetçi olduğunu söyledi. Çakmak, örneklerle durumu şöyle açıkladı:

"Otelini bırakıp gelmiş, bayiye rakip olmuş"

" Konak Meydanı'nda korsan tezgah açmış biri. Bilet satıyor. Pos makinesi başkasının. İnsanlardan fark alıyor. Biz bunları şikayet ediyoruz ama bir hareket yok. Bir hanımefendinin oteli var. Otelini bırakıp gelmiş, bayiye rakip olmuş. Bir market seyyar bayini önüne tezgah açıyor ve 'Biletleri bizden alın' diye anons yapıyor. Koca market! İnsanlar bu kadar mı aç kaldı? Bir otel sahibi, bir market… Konak Meydan'da hiçbir oda kaydı olmayan, babasından maaş alan bir hanımefendi pos makinesi alıyor. Hani Maliye Bakanı 'Biz başkasının pos makinesini alanlara ceza keseceğiz' diyordu. Bu vergi kaçakçılığı. Fark da alıyor. Fark alması da suç."

"Gücümüz yetmiyor bunlara"

Korsan tezgah açanlara yönelik şikayetlerinin de sonuçsuz kaldığını belirten Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Her tarafa şikayet ediyoruz ama hiçbir hareket yok. Korsanı ben Maliye Bakanlığı'na, Sosyal sigortalara şikayet ettim. Ama maalesef hiç kimse yanımızda değil. Biz devlet için uğraşıyoruz. Bu işi ehli olan insanlar yapsın. Çünkü kayıtlı olduğu zaman Maliye Bakanlığı'na para yatırıyoruz. Bizim mücadelemiz, devletin kasasına bir lira daha nasıl fazla para aktarırız. Esnaf olduğunda devlete vergi veriyor, yatırılan para vergi dairesine gidiyor. Ama korsanlar bunu yatırmıyor. Otel sahibi burada çalışıyor. Onu beyan etmesi lazım, etmiyor. Vergi kaçırıyor. Bu kişiler 'Hiçbir şey yapamazsın' diyorlar. 'Bizim arkamızda birileri var ' diyor. Hatta birileri Konak'ta kavga çıkardı. 'Beni kimse kaldıramaz, Allah gelse çıkaramaz' dedi. Büyük büyük konuşuyorlar. Gücümüz yetmiyor bunlara. Maalesef korsanla mücadele edemiyoruz, elimizde bir şey yok."

"Onların kimlikleri var"

Resmi bayilerin kart sahibi olduğunu ifade eden Çakmak, "Kayıtlı bayiyi ayırmak için… Kimlikleri var onların. Biz oda olarak kimlik çıkardık. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına yönlendiren bir QR kod var. Bu karttan bunun resmi bayi olduğunu anlarım. Türkiye'de sadece İzmir'de var. İnsanlar bayiden bilet alsınlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Maliye Bakanlığı, Yerel Haberler, İsmail Koçak, Ekonomi, Yılbaşı, Maliye, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Korsan Piyango Tezgahları Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Korsan Piyango Tezgahları Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.