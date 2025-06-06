İzmir'de Kurban Bayramı Hareketliliği

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(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan kurbanlık pazarında bayramın ilk gününün hareketliliği yaşandı. Alıcılar, bayramın gelişiyle birlikte düşen fiyatlardan memnun kalırken besiciler ise zararını satış yaptıklarını belirttiler. Satıcılar, satışların maliyetleri karşılamadığını söyledi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban pazarlarında satışlar devam etti. Kurban satışlarında bayramın ilk günü hareketliliği yaşanırken besiciler umduğunu bulamadı. Bayramın ilk gününde besiciler, ellerinde kalan kurbanlıkları satabilmek için fiyatları kırarken, alıcılar bayramın ilk gününde, düşük fiyatlı kurbanlık alabildiler.

İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı mevkiinde kurulan kurban bayramında kimi alıcı umduğunu bulurken fiyatlar dar gelirliye yine yüksek geldi ve vatandaşlar, elleri boş döndüler. Besiciler ise bir miktar satış yapsalar da maliyetleri karşılayamadıklarını ve zararına satış yaptıklarını söylediler.

Toker: "Zararım çıkmadı"

Büyükbaş kurbanlık satışı yapan Şükrü Toker, fiyatların bayramda düştüğünü ancak elindeki kurbanlıkların sadece yarısını satabildiğini kaydederek, "İşler çok sakat. Bu sene yemin çuvalı 700 lira. Yem pahalı. Satış yapamadım. 10 tane hayvan satabildim sadece. Fiyatlarda düşüş çok oldu. 200 bin liradan 50 bin lira aşağıya düştü. 150 bin liraya düştü. 20 tane hayvanla geldik. 10 tanesini sattım 10 tanesi kaldı. Ben bugün gideceğim. Yaklaşık 1,5 milyon kadar zararım var. 500 bin liraya yem parası verdim 20 tane hayvan için. Zararım çıkmadı" dedi.

Aslan: 25 tane hayvan sattık. Erzurum'a gitsek bu hayvanların aynısından alamayız

Elindeki tüm kurbanlıkları satmasına rağmen maliyetlerini karşılayamadığını belirten besici Hacı Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum'dan hayvanları buraya getirdik ama durumlar çok kötü. Satışlar istediğimiz gibi olmadı. Çadır yerleri de pahalı. Erzurum'dan buraya sevkiyat da 60-70 bin liraya mal oldu. Hayvanlar baya ucuza gitti. İstediğimiz gibi gitmedi. Biz 25-26 hayvan getirdik. Hepsini sattık ama genel olarak kötü gitti. Ortalama 100-200 bin lira arasında değişiyordu fiyatlar ama yem pahalı, tır pahalı, yem pahalı… Bizim maliyetimiz baya yüksek oldu. Biz bu hayvanlara 3 sene bakıyoruz zaten. Doğduğundan bugüne getiriyoruz. Bir torba yem 800 lira olmuş. Gelir gideri karşılamıyor ki! Biz evimize karlı gideceğiz ama 3 seneye değmiyor. 3 sene baktığımız hayvanların karının bu olmaması gerekiyordu. Biz buradan kar ettiğimizde Erzurum'da gittiğimizde bu hayvanların yerini dolduramayız. 25 tane hayvan sattık. Erzurum'a gitsek bu hayvanların aynısından alamayız. Yerine hayvan koyamıyoruz. Gelir gideri karşılamıyor."

Köse: 27-28 bin liraya sattığımız hayvanlar 18 bin liraya kadar geriledi

Bayramın son gününe kadar satış umudu olduğunu belirten küçükbaş kurbanlık satıcısı Adem Köse, bayramın gelişiyle birlikte fiyatları düşürdüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Buraya yaklaşık 50 hayvan getirdik. İşlerimiz iyiydi ama sanırım bazı pazarları kapatmışlar. Oradaki hayvanlar da buraya gelince biraz hayvan elimizde kaldı. Ama satışlar yine de iyiydi. Elimizde aşağı yukarı 9-10 tane hayvan kaldı. Bayramın 2. ve 3. Günü onlar da gider diye düşünüyorum. Biz bir koçu bugüne kadar ortalama 20-25 bin lira arasında sattık. İlk günde fiyatlarda düşüş oldu. Ondan önce fiyatlar kendini hep koruyordu. İlk günde artık insanlar gidince yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Bizim fiyatlarımızda aşağı yukarı 5-7 bin lira bandında indirim oldu. 27-28 bin liraya sattığımız hayvanlar 18 bin liraya kadar geriledi. Son güne kadar buradayız. Umarım son güne kadar onları da bitireceğiz."

"50 hayvanı besleyip buraya getirmemizin maliyeti 250-300 bin lira"

Satışların maliyetlerini çıkarmalarına yetmediğini söyleyen Köse, "Bizim 50 hayvanı besleyip buraya getirmemizin maliyeti 250-300 bin lira. Maliyetimizi çıkarmak için her hayvan başına 5-6 bin lira kazanırsak Allah bereket versin diyoruz" diye konuştu.

Eser: Fiyatlar, bu sene geçen seneye nazaran daha uygundu

Kurbanlık pazarında bayramın ilk günü alıcılarından Mustafa Eser, "En son güne kalmamızın sebebi kesim yerimizin farklı olması. Fiyatlar, bu sene geçen seneye nazaran daha uygundu. Kolaylıkla aldık. 5 kişi bir dana aldık 150 bin liraya. Ben 10 senedir evliyim. 10 yıldır kesiyoruz. Seneye de keseceğiz" dedi.

Özcan: Emekliler kurban kesebilir mi… Bu bütçe meselesi

Kurbanlık pazarında bayramın ilk günü kurbanlığını alan Halit Özcan, fiyatlar düşse de kurban kesebilmek için vatandaşın durumunun iyi olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Her sene kurbanımızı kesiyoruz. Kendi yeğenlerimle birlikte kesiyoruz. Fiyat olarak da yüksek bir fiyat yok. Bütçesi olan rahatlıkla kesebiliyor. Geçen seneyle bu sene arasında az bir fark var. O da gündelik hayatın pahalılığı. Emekliler kurban kesebilir mi… Bu bütçe meselesi. Bugün bir tosun 150-200 bin lira olmuş. Çoğu insan maaşını almadı. Kesemedi. Kesemeyen çok. Son günlerde fiyatlar biraz düştü. Elinde hayvan kalınca ne yapacak ister istemez fiyatı düşürecek elinde hayvan kalmaması için."