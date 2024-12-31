İzmir'de Mezardan Bulunan Kemikler İki Kişiye Ait - Son Dakika
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İzmir'de Mezardan Bulunan Kemikler İki Kişiye Ait

Buca'da kazılan mezarda bulunan kemiklerin bir kadın ve bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

31.12.2024 13:46
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İzmir'in Buca ilçesinde ekim ayında kazılan bir mezarda poşet içerisinde bulunan kemiklerin bir kadın ve bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Kentte 4 Ekim'de yaşamını yitiren ve dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine gömülmek istenen Kübra Küntaş için Eski Buca Mezarlığı'nda kazılan mezarda poşette bulunan kemiklerle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca rapor hazırlandı.

Morg İhtisas Dairesi Kemik ve Diş İnceleme Şubesi tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde, kemiklerin bir erkek ve bir kadına ait olduğu, aralarında gen geçişinin tespit edilemediği belirtildi.

Mevcut kemiklerin, ağırlık yoğunluk kaybı, kırılganlıkları ve aşınma gibi bulgular dikkate alındığında kesin olmamakla birlikte 2 yıl veya daha önceki bir zamanda ölmüş kişilere ait olabileceğinin değerlendirildiği raporda, kemiklerde ölüm sebeplerini açıklayabilecek travmatik ya da patolojik bulgu saptanmadığı aktarıldı.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 4 Ekim'de yaşamını yitiren Kübra Küntaş'ın cenazesi ailesi tarafından Eski Buca Mezarlığı'nda 45 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmek istenmişti.

Defin işlemleri sırasında açılan mezar içerisinde Nurettin Küntaş'ın cenazesine ulaşılmadan siyah bir poşete konulmuş insan kemikleri bulunmuş, aile yakınlarının kemiklerin kendi ölenlerine ait olmadığını söylemesi üzerine poşetteki kemik parçalarıyla ilgili soruşturma açılmıştı.

İki insana ait olduğu tespit edilen kemikler, kimlik tespiti ve DNA tiplemesinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmişti.

Kaynak: AA

Adli Tıp, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, izmir, Hukuk, Buca, Son Dakika

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