İzmir'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: Banka Müdürü Borçlarını Kapatmak İçin Müşterilere Ödeme Yapamadığını İddia Etti

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İzmir'de 27 Haziran'da düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ancak rahatsızlığı nedeniyle bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavisi süren banka şube müdürü Hatice Ö'nün polise verdiği ifadede borçlarını kapatmak için müşterilerine ödeme yapamadığını, bir süre sonra hesapların içinden çıkamadığını savunduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması sürüyor.

Düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen ancak aşırı ilaç kullanımı nedeniyle hastaneye başvurduğu belirlenen özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün tedavisi, polis nezaretinde psikiyatri servisinde sürüyor.

Polisin doktor izniyle ifadesine başvurduğu Hatice Ö'nün yaptığı işlemlerin yasal bankacılık usulleri kapsamında olduğunu, şikayette bulunanların tüm işlemleri bildiğini ve yüksek kar beklentisiyle bunlara izin verdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi.

Faiz ve kurdaki dalgalanmalar sonucu yatırımlarda sorunlar yaşadığını ileri süren Hatice Ö'nün borçlarını kapatmak için bu hesapları kullandığını, ödeme isteyen müşterilerine farklı hesaplardan aktarma yaptığını, bir süre sonra işin içinden çıkamadığını söylediği de kaydedildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

S.Ç'nin gözaltına alınarak tutuklandığı operasyonda hastaneye başvuran Hatice Ö'nün ise tedavisine başlanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, şüphelilerin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.