İzmir'de Orman Yangını: Yangın Yoğun Rüzgar Nedeniyle Durdurulamadı - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangını: Yangın Yoğun Rüzgar Nedeniyle Durdurulamadı

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İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının yoğun rüzgar nedeniyle durdurulamadığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise orman ekiplerinin yangına müdahalesinin yetersiz kaldığını kaydetti.

18.08.2024 05:28  Güncelleme: 05:38
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(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangının yoğun rüzgar nedeniyle durdurulamadığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise orman ekiplerinin yangına müdahalesinin yetersiz kaldığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'la birlikte Urla İlçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarını inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Cemil Tugay, "Yangının akşam üzeri saat 18.00 civarı yüksek gerilim hattından başladığını söylüyor arkadaşlarımız. Şu saatlerde çok sert yoğun rüzgarla birlikte durdurulamıyor. Biraz aşağıda bir koy var. O koyda bir site var. Gelince koyu ve İltur sitesi. 85 ev var. Onları boşaltmış durumda arkadaşlarımız ve itfaiye amirlerimiz orayı güvene aldılar. Yani bu yangının siteye ulaşmaması için onlar o bölgede önlemi aldılar. Bu sert rüzgarda bu yangın durdurulamıyor ne yazık ki. Şu anda devam ediyor. Meteorolojinin bildirdiğine göre sabah dört civarında rüzgar yavaşlayacak. Belki ondan sonra daha etkili müdahale yapılabilir epeyce sayıda itfaiye aracımız, tankerimiz burada. Yeni araçlarımız da yolda rüzgarın hafiflemesinden sonra etkili bir müdahaleyle söndürmeyi planlıyoruz. Maalesef kötü yangınlardan birini de bugün burada yaşıyoruz" dedi.

"Çok yetersiz bir müdahaleydi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise "Biz buraya geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yamanlar tarafındaydı ama büyükşehir ekipleri buradaydı. Büyükşehir itfaiyesi buradaydı. İZSU'nun ekipleri buradaydı. Ormandan da sadece iki tane araç vardı burada. Onlara da teşekkür ediyoruz ama çok yetersiz bir müdahaleydi. Ormanlık alana büyükşehirin ekipleri ormanın izni olmadan çıkamıyor. Büyükşehir ekipleri yangının yayılmasını engelledi ama çok yüksek rüzgarla başkanımızın söylediği gibi yayıldı. Büyükşehir belediye başkanımız gerekeni söyledi. Karaburun ve Urla belediye başkanı da olayın başından beri burada. Büyükşehir ekipleri canla başla çalışıyorlar. Biz de süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

Bakan, sözlerinin devamında ise "İltur Sitesi tahliye edilirken biz de gittik, 'yardımcı olalım, halkı boşaltmak için' diye. Orada yaşlı bir teyze çaresiz dolaşıyordu ortada. Belediye başkanlarımızla beraber yanına gittik. Demans hastası çok yaşlı bir ablası varmış. Ne yapacağını bilemiyor. Urla Belediye Başkanımız Selçuk Balkan, 'ben arabanızı kullanırım' dedi. Belediye başkanımız arabalarını kullandı, onları dışarıya çıkarttık. Kendi aracımızı da diğerlerine verdik. Biz orada bir süre mahsur kaldık üçümüz. Daha sonra bizi araçla geldiler aldılar. Sanırım bir ev yandı orada" ifadelerini kullandı.

İzmir\'de Orman Yangını: Yangın Yoğun Rüzgar Nedeniyle Durdurulamadı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Orman Yangını: Yangın Yoğun Rüzgar Nedeniyle Durdurulamadı - Son Dakika

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