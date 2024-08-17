İzmir'de Orman Yangınında Ev ve İş Yerleri Yanan Vatandaşlar Yaralarını Sarmaya Çalışıyor - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangınında Ev ve İş Yerleri Yanan Vatandaşlar Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

İzmir\'de Orman Yangınında Ev ve İş Yerleri Yanan Vatandaşlar Yaralarını Sarmaya Çalışıyor

İzmir'de çıkan orman yangınında ev ve iş yerleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar yaşadıklarını anlatıyor. Evleri ve eşyaları yanan vatandaşlar büyük zararlarla karşılaştıklarını belirtiyor.

17.08.2024 17:20
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İzmir'de, orman yangınında ev ve iş yerleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar bölgesinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangında ev ve iş yerleri yanan vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bayraklı ilçesindeki Onur Mahallesi'nde kendisinin ve oğlunun evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Hüseyin Çetin, ailesiyle gelerek evin son halini inceledi.

Çetin, AA muhabirine 18 yıldır aynı mahallede oturduğunu belirtti. Yangından hemen önce eşinin kendisini aradığını ve yangının yaklaştığını söylediğini aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"Eşim bana Doğançay'dan yangının geldiğini ve evlere sıçrayabileceğini söyledi. 15 dakika sonra aradığımda cevap vermedi. Benim 2 evimle birlikte mahallede 17 evde hasar var. Benim kullanacak 1 tane bile eşyam kalmadı. Ziynet eşyalarım, param hepsi yandı."

Kızı, Dicle Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aleyna Çetin, 1 Eylül'de KPSS'ye gireceğini, tüm notları, kitapları ve bilgisayarının yandığını söyledi.

Yangında evi yanan oğul Mecnun Çetin de kız kardeşi için destek isteyerek "Şu an bir tane kitabı yok. Biz toprakta da yatsak sorun değil ama kızın bunca emeği boşa gidecek. Kitapları alınsın çünkü nakit paramız yok, cüzdanlarımız hepsi yandı." ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının sıçraması nedeniyle işletmelerin yandığı Örnekköy Sanayi Sitesi'nde soğutma çalışmaları sürüyor. İş yeri sahipleri de soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Orman ürünleri işletmesi tamamen yanan Mahmut Can, yangın yaklaşırken itfaiyeye bilgi verdiklerini ifade ederek, alevlerin kısa sürede iş yerlerini ulaşarak zarar verdiğini aktardı.

Sanayi sitesindeki 3 dükkanının yandığını aktaran Bünyamin Aktaş ise dükkanlarını panikle boşalttıklarını anlattı. Alevlerin her yeri sardığını ifade eden Aktaş, "Malımızı kurtaramadık. Dükkanlarımızın, malımızın yanmasını izledik." diye konuştu.

Kaynak: AA

izmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Orman Yangınında Ev ve İş Yerleri Yanan Vatandaşlar Yaralarını Sarmaya Çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Orman Yangınında Ev ve İş Yerleri Yanan Vatandaşlar Yaralarını Sarmaya Çalışıyor - Son Dakika
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