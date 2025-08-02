İzmir'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Günaltay Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının, bir kişinin kablo yakmaya çalıştığı sırada alevlerin otluk alana sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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