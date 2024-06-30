İzmir'de patlama: 4 ölü, çok sayıda yaralı

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(İZMİR) - İzmir'in Torbalı ilçesinde binanın zemin katında sanayi tüpünden meydana geldiği bildirilen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamaya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamanın bir iş yerindeki sanayi tipi tüpünden kaynaklandığını belirtti. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Elban, 20 kişinin yaralandığını, sokakta bulunan 11 binada ise hasar meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de müdahalede bulundu. Büyükşehir Belediyesi 4 araç, bir merdiven ve 17 personeli patlama bölgesine sevk etti.