İzmir'de Polislere Saldırı: 3 Yaralı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etti.

Yaralanan 3 polis memuru, ambulansla İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

Zanlı M.S.Ç. ise gözaltına alındı. Zanlının olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Öte yandan vatandaşlar saldırganın işletmesi önünde toplandı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.