İzmir'de Polislere Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

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1) İZMİR'DE POLİSLERE SİLAHLI SALDIRI: 2'Sİ AĞIR 3 POLİS YARALANDI

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Devriye grevinde bulunan polis ekiplerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.