İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de sağanak yağış sırasında Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sokaktaki mazgallar, sivil toplum kuruluşları tarafından kırmızıya boyandı.

17.07.2024 16:42
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İZMİR'de sağanak sırasında Özge Ceren Deniz (23) ile İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği sokaktaki mazgallar, sivil toplum kuruluşları tarafından kırmızıya boyandı.

Konak ilçesinde, 12 Temmuz günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından saat 18.00 sıralarında sağanak başladı. Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışıyla uğraşan, profesyonel müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

'ÖLÜM ÇUKURU OLARAK ADLANDIRILDI'

Yaşanan olay sonrası Deniz ve Öktemay'ın anısına Enver Dündar Başar Sokak'taki ölümlerine neden olan mazgallar sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından fırça ile kırmızıya boyandı. Olayın yaşandığı bölgedeki bir apartmanda görevli Mehmet Kahraman, "Kırmızıya boyanan mazgallar, iki kişini ölümü nedeniyle 'ölüm çukuru' olarak adlandırıldı. Daha önce kaç defa buradan dumanlar çıktı, kaç sefer arkadaşlar ihbar etti. En son 2 kişi öldükten sonra gelip yaptılar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Sağanak Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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