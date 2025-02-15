İzmir'de Sevgililer Günü Buzda Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Sevgililer Günü Buzda Kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlediği 'Haydi Buza Sevdiğinle Gel' etkinliğiyle, İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı. DJ performansları ve farklı aktivitelerle birlikte buz pistinde eğlenceli anlar geçiren katılımcılar, sevgilerini bir arada kutladı.

15.02.2025 11:08  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Salonu'nda 'Haydi Buza Sevdiğinle Gel' etkinliği büyük ilgi gördü. Her yaştan İzmirli'nin katıldığı etkinliğe eşi Öznur Tugay ile birlikte gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sevgilimi aldım da geldim. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Kentimizde sevginin, iyiliğin çoğalması için çok çalışacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu'nda "Haydi Buza Sevdiğinle Gel" etkinliği düzenledi. DJ performansının sergilendiği etkinlikte, İzmirlier 80'ler ve 90'lar pop müziğinin unutulmaz şarkılarıyla buz pateninin keyfini çıkardı. Tesisin içinde ve dışında ücretsiz yeme-içme ve oyun alanları kuruldu. Yapılan yarışmalar ile sürpriz hediyeler verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay etkinliğe, eşi Öznur Tugay ile katılarak bu özel günde yurttaşların coşkusuna ortak oldu.

Buz performansı

Tesis dışındaki alanda yurttaşların ilgisiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. İzmirlilerle sohbet eden Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay, daha sonra salona girerek tribünlere geçti. Tugay çifti, burada İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları Doğa Güner ve İpek Kara'nın muhteşem buz performansını izledi. Genç sporcular daha sonra tribüne geldi. Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay, sporcuları kutlayarak sohbet etti.

"Sevgiyi çoğaltmalıyız"

İzmirliler'in 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayan Başkan Tugay, "Etkinliğimizin adını 'Haydi Buza Sevdiğinle Gel' olarak belirledik. Ben de sevgilimi aldım da geldim. Birbirini seven insanların burada keyifli vakit geçirdiğini görmek güzel. Sevgiyi çoğaltmalıyız. Güzel İzmir'imizde sevginin, iyiliğin çoğalması için çok çalışacağız. Hep beraber hem iyiliği hem de insanların birbirine duyduğu sevgi, saygı, dostluğu artıracağız. Bugünün anlamına inananlardanım. Bugünün heyecanını duyan herkesi kutluyorum. Yaşamlarında sevgi eksik olmasın. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Ben de herkesi yürekten sevmeye davet ediyorum" dedi.

"Sevgi saygı ve emek gerektiriyor"

Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay ise "Çok keyifli bir aktivite oldu. Sevgi en başta saygı, emek gerektiriyor. Ben herkesin Sevgi Günü'nü kutluyorum. Herkese sevgiyle, saygıyla keyifli günler diliyorum" dedi.

Buzda unutulmaz anlar yaşadılar

Buz pistinde paten kaymanın yanı sıra düzenlenen birbirinden renkli etkinliklere katılan Simay Lafdinleten harika bir gün geçirdiğini belirtti. Lafdinleten, "Buz pistinde kayarız diye düşünmüştüm ama geldiğimde çeşitli etkinlikler olduğunu gördüm. Hepsi çok keyifliydi. Penaltı attık, kupa kazandık  Çok eğlendik" dedi.  Nuri Çelebi ise "Belediye güzel bir hizmet sunmuş.  Herkese teşekkür ediyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun. Sevelim, sevilelim" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'e teşekkür

Etkinlikte eğlenen Aysima Bozkurt, "Harika vakit geçirdim, güzel bir etkinlik. Yarışma da yapmışlar, hoş olmuş, beğendim" dedi.  Savaş Bora Arslan da "Ben buraya ilk defa geldim. Çok eğleniyorum. Keyifli... Bir sürü etkinlik var. Belediyemizin bu özel günde bizler için güzel programlar hazırlaması çok sevindirici" ifadelerini kullandı.

Evlilik yıl dönümlerini buzda kutladılar

Evliliklerinin 16'ncı yıl dönümünde Manisa'dan gelerek etkinliğe katılan Nazlı Doğan Ergüt, "Harika bir atmosfer var. Çok eğleniyoruz. Ailecek geldik. Müzik eşliğinde inanılmaz vakit geçirdik. Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir etkinlik hazırlamış. Teşekkür ediyoruz. Evlilik yıl dönümümüzü burada kutlamış olduk. Eğer gerçekten sevdiğinizi bulduysanız evlilik dünyanın en güzel şeyi" dedi. Nazlı Doğan Ergüt'ün eşi Abdülkerim Ergüt ise eşine hitaben, "Seni çok seviyorum karıcığım" derken, "Ben de seni çok seviyorum" cevabını aldı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Etkinlik, Eğitim, Güncel, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Sevgililer Günü Buzda Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:13 Sanayide dehşet anları Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Sevgililer Günü Buzda Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.