 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de silah imalatı yapan şahsın evine baskın: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de silah imalatı yapan şahsın evine baskın: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı silah imalatı yaptığı belirlenen M.Y.'nin evine yapılan baskında çok sayıda tabanca ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Ev sahibi M.Y. gözaltına alındı.

İzmir\'de silah imalatı yapan şahsın evine baskın: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi
13.01.2024 - 11:46,  Güncelleme: 11:48
Abone Ol

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir eve yapılan baskında çok sayıda tabanca ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken, ev sahibi M.Y gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı yaptığı öğrenilen M.Y.'nin Karabağlar ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 tabanca, 2 parçaları eksik tabanca, 2 tabanca gövdesi, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek, 2 şarjör, 7 tabanca namlusu, 1 tabanca sürgüsü, 4 icra mili yatağı, 5 icra mili, 7 şarjör gömleği, 9 tabanca yayı, 1 tabanca iğnesi, 2 kumpas, çok sayıda silah imalatında kullanılan iş aleti ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Evinin bir bölümünü silah atölyesine çevirdiği görülen M.Y., gözaltına alındı. M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabağlar, İzmir, Güvenlik, Gözaltı, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de silah imalatı yapan şahsın evine baskın: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika


12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58
Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi

Son Dakika
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:45 Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:43:12. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de silah imalatı yapan şahsın evine baskın: Çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement