İzmir\'de Silah Kaçakçılarına Operasyon

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bornova Suç Önleme ve Soruşma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Şüphelileri belirleyen polis ekipleri, 13 Eylül'de, Bornova'nın Güney ve Yunusemre mahallelerinde belirlenen ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ruhsatsız 22 tabanca, 14 pompalı tüfek, 51 şarjör, çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Şüpheliler Y.B. (44), H.B. (24) ve Y.B. (26) ve A.U. (21) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. (44), H.B. (24) ve A.U. (21) çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Y.B. (26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.