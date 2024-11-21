İzmir\'de Silahlı Saldırı: 2 Polis Yaralandı

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OLAY ANI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, iki grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiserin yaralandığı olay, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer alıyor.

Burak UÇAR/ İzmir,