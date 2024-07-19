İzmir'de Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla haklarında gözaltına kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyadan örgüt propagandası yapan 7 şüpheli tespit edildi.
Jandarma tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı, 3'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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