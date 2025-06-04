İzmir\'de TİS İmzalandı

İKİ SENDİKAYLA TİS İMZALANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 23 bin işçinin çalıştığı belediyeye bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir işçileri arasında uzlaşı sağlanmasının ardından DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu ve 3 Nolu şubeler ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki imza törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, DİSK Genel-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz katıldı.

'HER İKİ TARAF ADINA DA ÜSLUP HATALARI OLDU'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, grev süresince karşılıklı üslup hataları olduğunu belirterek, "İZELMAN ile mutabakata varıldı. Başladığımız bir nokta, sendikaların talep ettiği nokta vardı. Görüşmeler eninde sonunda uzlaşma noktasına varacaktı ve vardık. 'Az oldu' ya da 'fazla' diyen olacaktır. Buradaki değerlendirmeyi en doğru şekilde yapacak olan kişilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve şirketlerini yöneten yönetim ekibi ile işçileri temsilen sendika tarafı ile değerlendirileceğini herkes bilsin. Mevcut bütçe olanakları ile yapabildiğimizi yapıyoruz, sendika da işçilerin haklarını korumak adına buradaki taleplerini kendi doğruları oranında dile getiriyor. Bu gayet doğal bir süreçtir. Tartışmalar yaşandı. Her iki taraf adına da üslup hataları oldu. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İzmir halkına hizmet etme sorumluluğunda olan kişiler olarak başkanından en alt çalışanına kadar bir aileyiz. Üslup hatalarının olağan görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Belediyelerin, kamu kurumlarının personel istihdamı ve sendikalarla ilişkilerle ilgili gözden geçirmesi gereken şeyler var. Belediyenin daha verimli çalışması için mutlaka iş birliği içinde olmalıyız. Arkadaşlarımız işçi tarafında. Onlar da belediyenin daha iyi hale gelmesi için mücadele eden insanlar. Niyetlerinin iyi olduğunu gayet iyi biliyorum" dedi.

'BENİ DÜŞMAN GİBİ GÖSTERDİLER'

İZENERJİ ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Tugay, "İZENERJİ de grevi bitirdi. 'İZENERJİ'de süreç sonlandı' denilebilir. Detaylar görüşülmediği için huzurlarınızda değiller. Grevin tamamen bittiğini düşünebilirsiniz. Müzakereler devam ediyor. Sonucun iyi olacağını umuyorum. Bir uzlaşma noktasına gideceğini, gitmek zorunda olduğunu da düşünüyorum. TİS sürecinde yaşadıklarımızdan dolayı çalışanlarımıza içimizde tuttuğumuz bir öfkemiz yok. Anlaşmayı imzaladığımız andan itibaren bu konuyu kapatacak ve önümüze bakacağız. Bu süreçte İzmir halkı çok değerli bir duruş gösterdi. Tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Hayatımın en etkileyici günlerini geçirdim. Kendime pay ve ödev çıkardım. Çalışanların sendikal haklarına, grev kararına karşı olmadım. Bu düşüncede biri zaten CHP'de olamaz. Tepkim, bu anlaşmazlığı fırsat bilip, bundan yararlanmaya çalışan bazı çevrelere oldu. Onlar bizleri işçi düşmanı gibi göstermeye çalıştılar. Bu mümkün değil. Sendikalar, Genel-İş Genel Merkezi, Taşcıer dışında bu sürece katkı koyduğunu söyleyen varsa kabul etmiyorum. Başka kimsenin katkısı olmadı. Sorunun çözümünde halkın ve çalışanların tutumu etkili oldu. Özgür Özel de doğrudan takip etti" ifadelerini kullandı.

MAAŞLAR 65-80 BİN LİRA ARASINDA

Tugay, en düşük işçi maaşının 65 bin lira, en yüksek işçi maaşının ise 80 bin lira olacağını, 1 Temmuz'dan itibaren bunun üzerine yüzde 19 daha zam geleceğini söyledi.

HİZMETE BAŞLADIK

İmza töreninde açıklama yapan DİSK Genel İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, "Kurban Bayramı öncesi İzmir halkının daha da zorda kalmaması için her iki şube kendi aramızda anlaşarak ve Genel Merkezimizi de bilgilendirerek TİS'i sonlandırdık. Tüm çalışan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise "Söylemlerin hepsini bu toplu sözleşmeyi imzaladıktan sonra bitirerek işimize, İzmir'e hizmetimize devam edeceğiz. ESHOT imza atılmasını beklemeden çalışmaya başladı" ifadelerini kullandı.

'KARŞILIKLI FEDAKARLIK YAPILDI'

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ise "İnanıyorum ki İZENERJİ'de de aynı sonucu elde edeceğiz. Sağduyulu hareket eden İzmirlilere, üyelerinin sendikal haklarına sahip çıkan işçi sınıfı temsilcilerine, hizmet üretmeye çalışan ve emekten yana tavır alan Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin karşılıklı fedakarlık ile imzalandığını ifade etmeliyim. Elbette emekçilerin daha fazla hakkını alması gerektiğini savunan bir partiyiz. Ama belediyelerimiz bir kamu kuruluşudur. İmkanları kısıtlı. Emeğin hakkını verirken kamu hizmetlerini aksatmamaları gerekiyor. Ama başkanlarımız bunu dengeli bir şekilde yürüyorlar" diye konuştu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,