İzmir'de tren kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de tren kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen tren kazasında, aynı aileden olan 3 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta bulunan sürücü Mehmet Akkurt, eşi Bediha ve annesi Emine Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

20.07.2024 13:39
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İzmir'in Menemen ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir- Uşak seferini yapan yolcu treni, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un (52) kullandığı 35 CCJ 880 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha (47) ve annesi Emine Akkurt'un (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler işlemlerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de tren kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de tren kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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