Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Altındağ semtinde yol kenarında 2 kişiden şüphelenen ekipler, durdurup, üzerlerinde arama yaptı. Aramada şüphelilerin üzerinde 900 gram metamfetamin ile uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 54 bin 700 TL ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.E. ve T.K., gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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