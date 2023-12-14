İzmir\'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, Tepecik Semti'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Yapılan aramada 121,80 gram bonzai, 18,07 gram metamfetamin uyuşturucu, 1'i seri numarası ve markası kazınmış 2 tabanca, pompalı tüfek ile silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 385 liraya el kondu.

Adreste bulunan 2 kişi gözaltına alındı.