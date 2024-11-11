İzmir'de Yangında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Yangında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Yangında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Selçuk'ta annesi hurda toplamaya giden çocuklar soba yangınında yaşamını yitirdi.

11.11.2024 23:59
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OLAYI GÖREN KOMŞUSU KONUŞTU

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğun sobadan çıkan yangında hayatını kaybettiği yangını gören komşuları Yusuf Şahin (57), "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar." dedi.

Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Selçuk, Güncel, Yaşam, Çocuk, İzmir, Son Dakika

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