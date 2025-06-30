İzmir\'de yangında engelli vatandaş kurtarıldı

İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınında Ömür Beldesi'ndeki bir sitede evi yanan engelli bir vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı.

Yangının başlamasının ardından İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle tahliye edilen Seferihisar'ın Ömür Beldesi'nde bulunan Pelikan Sitesinde kontroller yapan ekipler, 70 yaşındaki engelli İbrahim Meze'nin tekerlekli sandalyesiyle evinin dışına kadar çıktığını gördü.

Evi yanmaya başlayan Meze'yi kucaklayarak bulunduğu yerden çıkaran ekipler, araçlarına götürdü.

İHH Arama Kurtarma İzmir ekibi, yaşlı adamı sağlık ekiplerine teslim etti.

İbrahim Meze'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Ekiplerimiz canlarına hiçe sayarak İbrahim amcamızı yanan evden kurtardı"

İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kocabaş, AA muhabirine, yangının ardından bölgeye 15 ekip görevlendirdiklerini söyledi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğünü anlatan Kocabaş, "Ekiplerimiz canlarını hiçe sayarak İbrahim amcamızı yanan evden kurtardı. Onu güvenli bir şeklide sağlık ekiplerine teslim ettiler. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Umarız en kısa sürede rüzgar şiddetini azaltır, ekiplerin çalışmaları kolaylaşır." dedi.