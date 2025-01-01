İzmir\'de Yeni Yıl Kutlamaları İçin Yoğun Polis Denetimi

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İZMİR'de, yeni yıl kutlamaları nedeniyle polis ekipleri kentin birçok noktasında denetimler gerçekleştirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en hareketli bölgesi olan Alsancak'ta uygulama yaptı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara hem Genel Bilgi Tarama (GBT) hem de alkol kontrolü yapıldı.

Öte yandan, İzmir'de 15 bin 124 personelin yıl kutlamaları kapsamında aktif olarak kentin birçok noktasında görev aldığı öğrenildi.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,