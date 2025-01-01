İzmir\'de Yeni Yılın İlk Trafik Cezası Alkollü Sürücüye Kesildi

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İZMİR'de, yeni yılın ilk trafik cezası, hasarlı kaza sonrası yapılan kontrolde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen stajyer sürücüye kesildi.

Yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de devam eden yılbaşı kutlamaları sırasında, güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerini sürdürürken, hasarlı kaza sonrası yeni yılın ilk ceza uygulaması gerçekleştirildi. İddiaya göre, stajyer sürücü Ç.T. (23) idaresindeki 34 MIR 246 plakalı otomobil, Talatpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen F.A. idaresindeki 35 NZ 692 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ç.T. ile F.A. arasında yaşanan tartışma sonrasında olay yerine trafik polisleri geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında Ç.T. ve F.A.'ya alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda Ç.T.'nin 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. İzmir'de yeni yılın ilk cezası Ç.T.'ye kesilirken, kendini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.