İzmir\'de Yılbaşı Denetimleri

İzmir'de polis ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla kentin önemli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı.
Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.
ATV motorlu polis timi de yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda devriye görevini yürüttü.
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