İzmir'in Bayraklı ilçesinde yılbaşı gecesi havaya ateş açan şüpheliye adli işlem uygulandı.
Bayraklı'da yeni yılın ilk dakikaları sırasında silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Ekipler, Çay Mahallesi 2124 Sokak'taki evinin balkonundan havaya ateş açtığı tespit edilen E.A'yı (52) yakaladı.
Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Yılbaşı Gecesi Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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