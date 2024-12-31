İzmir'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri

Geniş Video İzle

Vali Elban, yılbaşı için 15 bin 124 güvenlik personelinin sahada olacağını açıkladı.

31.12.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – İzmir Valisi Süleyman Elban, yılbaşında kentte alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Elban, kara, deniz ve havadan teyakkuz halinde olduklarını belirterek "Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizde bu akşam yarın sabah kadar tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp herkes rahatlayana kadar 15 bin 124 personelimiz sahada görev yapacaklar" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 2024 yılının son gününde kentte alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalara ilişkin İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Vali Elban'a İzmir İl Emniyet Müdür Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu eşlik etti.

Yılbaşı kutlamaları için tüm emniyet tedbirlerinin alındığını belirten Vali Elban, "Her yıl yılbaşı geldiğinde vatandaşımızın huzur içerisinde yeni yıla girmesiyle ilgili tüm kolluk birimlerimiz, sağlık birimlerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla her türlü tedbirleri alıyoruz. Hafta sonundan itibaren tedbirlerimizi uygulamaya başladık. Bugün hem yoğunluk olacağı hem de hareketliliğin zirveye çıkacağı için en yoğun tedbirlerimizi bugün alıyoruz" ifadesini kullandı. Elban, şunları kaydetti:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla sabaha kadar görev başındayız"

"Emniyet Müdürlüğümüzce toplam 12 bin 100 personelle sahadaki denetimlerimiz ve tüm kontrollerimiz, emniyet ve asayiş hizmetlerimiz yürütülmekte. Bu personeli bin 398 araç, ilave olarak da iki hava aracı ve beş deniz aracıyla desteliyoruz. Jandarmamız, 2 bin 818 personel, 787 kara aracı ve 12 hava aracıyla emniyet asayiş hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sahil Güvenliğimiz de 19 araç 206 personel ve iki hava aracı olmak üzere deniz tarafından vatandaşınızın huzur ve güvenliği için görevini ifa ediyorlar. Her üç birimiziz hem il merkezimizde hem kırsal alanlarda, karyolalarımızda, otobanlarımızda, köy yollarında, sahillerimizde ve denizlerimizde görev yapan personel toplamı… Yani emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizde bu akşam yarın sabah kadar tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp herkes rahatlayana kadar 15 bin 124 personelimiz sahada görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız, çalışmalarında bin 937 kara aracı kullanacaklar. Olaylara daha hızlı müdahale etmek ve kontrol ile denetimlerin daha hızlı yapılabilmesi için. Karadaki kontrol ve denetimler devam ederken hem karada hem de denizde yürütülen faaliyetlere destek olmak için 16 hava aracı da bu gece sabaha kadar görev yapmaya devam edecek. Emniyet ve sahil güvenliğimizde toplam 22 deniz aracımız da görev yapmaya devam edecek. Vatandaşımız inşallah huzur içerisinde 2025 yılına girer diye temenni ediyoruz. İl olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla sabaha kadar görev başındayız."

112 Acil Merkezini gezdi

Toplantının ardından Vali Elban, 112 acil merkezini gezerek çalışmalar hakkında personel ile sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Süleyman Elban, Jandarma, Politika, Güvenlik, Yılbaşı, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:13:03. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.