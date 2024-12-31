İzmir’de Yılbaşı İçin 15 Bin Kolluk Gücü Görevde - Son Dakika
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İzmir’de Yılbaşı İçin 15 Bin Kolluk Gücü Görevde

İzmir’de Yılbaşı İçin 15 Bin Kolluk Gücü Görevde

İzmir Valisi, yılbaşı gecesi için 15 bin 124 güvenlik personelinin görev alacağını duyurdu.

31.12.2024 12:48
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İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 bin 124 kolluk kuvvetinin görev başında olacağını söyledi.

Elban, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için kolluk ve sağlık birimlerince gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Kolluk birimlerinin hafta sonundan itibaren tedbirleri uygulamaya başladığını belirten Elban, yoğunluk ve hareketliliğin zirveye çıkacağı yılbaşı gecesi, daha yoğun tedbir alındığını anlattı.

Elban, İl Emniyet Müdürlüğünün 12 bin 100 personelle sahada olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu personeli 1398 araç, ilave olarak da 2 hava aracı ve 5 deniz aracıyla destekliyoruz. Jandarmamız yine 2 bin 818 personel, 787 kara aracı ve 12 hava aracıyla emniyet, asayiş hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik'imiz de 19 araç, 206 personel ve 2 hava aracı olmak üzere, onlar da deniz tarafta vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görevlerini ifa ediyorlar. Yarın sabaha kadar tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp, artık herkes rahatlayıncaya kadar toplam jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik olmak üzere 15 bin 124 personelimiz, vatandaşımızın emniyet, huzur ve asayişi için sahada görev yapacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir’de Yılbaşı İçin 15 Bin Kolluk Gücü Görevde - Son Dakika

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