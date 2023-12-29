İzmir\'de yapılan denetimlerde anormal durumlarla karşılaşılmadı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yıla yaydıkları rutin gıda denetimlerinin yanı sıra yeni yıl öncesinde incelemelerini artırdıklarını belirterek, "İzmir genelinde son bir haftadır yapılmış yoğun denetimlerde çok anormal olacak, sıkıntı yaratacak herhangi bir durumla karşılaşmadık." dedi.

İzmir'deki bir alışveriş merkezinde çeşitli restoranlardaki denetimlere katılan Şahin, yaptığı açıklamada, İzmir'de 45 bin civarında işletmenin olduğunu söyledi. Şahin, bu işletmelerin yılda ortalama 2,2-2,4 civarında denetlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yılbaşı öncesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi, İzmir'de de arkadaşlarımız denetimleri arttırdılar. Bizim için önemli olan işletmelerin hazırlık ünitelerindeki ürünlerin kontrolünü birlikte yaptık arkadaşlarla zaten. Yılbaşında vatandaşlarımızın yoğun tüketime girdiği bu dönemde en azından sağlıklı gıdaya ulaşmaları için incelemelerde bulunuyoruz. Yaklaşık 700'e yakın ekiple 30 ilçemizde 5-6 gündür rutin denetimlerimizin dışında yoğunlaştırılmış denetime geçtik. Yılbaşı akşamında da vatandaşlarımızın eğlence ya da yeme içme mekanlarında olduğunu da bizim ekip arkadaşlarımız sahada onların boğazından geçecek ürünlerin denetimini yapacaklar."

Denetimler sırasında gördükleri eksiklikler için gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Mevzuatımız gereği kullanılmaması gereken herhangi bir ürün varsa onlarla ilgili de gerekli yaptırımları yapıyoruz. İzmir genelinde son bir haftadır yapılmış yoğun denetimlerde çok anormal olacak, sıkıntı yaratacak herhangi bir durumla karşılaşmadık. Ufak tefek işletmelerde küçük eksiklikler var, o eksiklikleri de arkadaşlarımız not alıyorlar. Bununla beraber işletmeye bir cezai işlem ya da bir idari yaptırım uygulamadan evvel de işletmedeki mevcut eksikleri kısa sürede kapatılması için bir süre tanıyoruz onlara."