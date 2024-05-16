İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir\'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarında bulunan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Seferihisar ilçesi açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

16.05.2024 22:03
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, Seferihisar ilçesi açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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